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Рада планирует расширить конституционные полномочия президента

02.02.2021, 11:54
Рада планирует расширить конституционные полномочия президента - Фото
Президент Владимир Зеленский во время инаугурации в Верховной Раде (Фото: пресс-служба президента)

В ноябре 2021 года Верховная Рада планирует рассмотреть расширение конституционных полномочий президента. Об этом говорится в плане законопроектной работы парламента, который был принят сегодня, 2 февраля.

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В плане под номер 31 в разделе "Антикоррупционная политика" значится проект изменений в Конституции о назначении и увольнении с должностей директоров НАБУ и ГБР. Ожидаемым результатом принятия проекта названо закрепление таких полномочий за президентом.

По плану расширение полномочий президента должно быть рассмотрено в ноябре 2021 года.

  • 28 августа 2020 года КСУ признал назначение Артема Сытника директором НАБУ неконституционным из-за того, что у президента по Конституции нет таких полномочий. При этом, один из судей КСУ отметил, что действия Сытника на должности главы бюро были законными.
  • 26 октября Окружной админсуд Киева принял решение удалить из госреестра информацию о Сытнике как о директоре НАБУ.
  • 26 ноября Кабмин поддержал законопроект, согласно которому Сытник останется главой НАБУ до момента назначения нового директора бюро, а увольнять руководителей НАБУ будет парламент.
  • 6 января 2021 года глава Минюста Малюська рассказал о двух вариантах решения ситуации с директором НАБУ.
Денис Юдин
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