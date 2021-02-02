Рада планирует расширить конституционные полномочия президента

В ноябре 2021 года Верховная Рада планирует рассмотреть расширение конституционных полномочий президента. Об этом говорится в плане законопроектной работы парламента, который был принят сегодня, 2 февраля.

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В плане под номер 31 в разделе "Антикоррупционная политика" значится проект изменений в Конституции о назначении и увольнении с должностей директоров НАБУ и ГБР. Ожидаемым результатом принятия проекта названо закрепление таких полномочий за президентом.

По плану расширение полномочий президента должно быть рассмотрено в ноябре 2021 года.

28 августа 2020 года КСУ признал назначение Артема Сытника директором НАБУ неконституционным из-за того, что у президента по Конституции нет таких полномочий. При этом, один из судей КСУ отметил, что действия Сытника на должности главы бюро были законными.

26 октября Окружной админсуд Киева принял решение удалить из госреестра информацию о Сытнике как о директоре НАБУ.

26 ноября Кабмин поддержал законопроект, согласно которому Сытник останется главой НАБУ до момента назначения нового директора бюро, а увольнять руководителей НАБУ будет парламент.

6 января 2021 года глава Минюста Малюська рассказал о двух вариантах решения ситуации с директором НАБУ.

Денис Юдин

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