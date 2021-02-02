Рада планирует расширить конституционные полномочия президента
02.02.2021, 11:54
Президент Владимир Зеленский во время инаугурации в Верховной Раде (Фото: пресс-служба президента)
В ноябре 2021 года Верховная Рада планирует рассмотреть расширение конституционных полномочий президента. Об этом говорится в плане законопроектной работы парламента, который был принят сегодня, 2 февраля.
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В плане под номер 31 в разделе "Антикоррупционная политика" значится проект изменений в Конституции о назначении и увольнении с должностей директоров НАБУ и ГБР. Ожидаемым результатом принятия проекта названо закрепление таких полномочий за президентом.
По плану расширение полномочий президента должно быть рассмотрено в ноябре 2021 года.
- 28 августа 2020 года КСУ признал назначение Артема Сытника директором НАБУ неконституционным из-за того, что у президента по Конституции нет таких полномочий. При этом, один из судей КСУ отметил, что действия Сытника на должности главы бюро были законными.
- 26 октября Окружной админсуд Киева принял решение удалить из госреестра информацию о Сытнике как о директоре НАБУ.
- 26 ноября Кабмин поддержал законопроект, согласно которому Сытник останется главой НАБУ до момента назначения нового директора бюро, а увольнять руководителей НАБУ будет парламент.
- 6 января 2021 года глава Минюста Малюська рассказал о двух вариантах решения ситуации с директором НАБУ.
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