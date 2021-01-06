Малюська анонсировал два варианта решения вопроса с назначением нового директора НАБУ
Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что он видит два варианта решения ситуации, которая сложилась вокруг Национального антикоррупционного бюро и его руководителя после скандального решения Конституционного суда. Об этом он написал в Facebook.
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Глава Минюста напомнил, что еще в августе 2020 года указ о назначении действующего директора бюро Артема Сытника и ряда норм соответствующего закона были признаны неконституционными и этот вопрос так и остался нерешенным в 2020 году.
"Пробел в регулировании придется заполнять в этом году. Сделано это будет или (план А) изменениями в Конституцию (и тогда президент вернет утраченные полномочия), или (план Б) урегулированием статуса НАБУ как органа исполнительной власти со специальном статусом – типа НАПК", – отметил Малюська.
По словам министра, в любом случае утверждение новой процедуры избрания директора НАБУ будет означать проведение нового конкурса по этой процедуре. А учитывая "сложность и политизированность этих вопросов", вряд ли конкурс состоится раньше осени-зимы, – заявил глава Минюста.
- 28 августа 2020 года Конституционный суд признал назначение Сытника директором НАБУ неконституционным. При этом, один из судей КСУ отметил, что действия Артема Сытника на должности главы бюро были законными.
- 26 октября Окружной админсуд Киева принял решение удалить из госреестра информацию о Сытнике как о директоре Национального антикоррупционного бюро. Также в ОАСК заявили, что те, кто продолжают считать Сытника главой НАБУ, нарушают закон.
- 26 ноября Кабмин поддержал законопроект, согласно которому Сытник останется главой НАБУ до момента назначения нового директора бюро, а увольнять руководителей НАБУ будет парламент.
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