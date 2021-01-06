Малюська анонсировал два варианта решения вопроса с назначением нового директора НАБУ

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что он видит два варианта решения ситуации, которая сложилась вокруг Национального антикоррупционного бюро и его руководителя после скандального решения Конституционного суда. Об этом он написал в Facebook.

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Глава Минюста напомнил, что еще в августе 2020 года указ о назначении действующего директора бюро Артема Сытника и ряда норм соответствующего закона были признаны неконституционными и этот вопрос так и остался нерешенным в 2020 году.

"Пробел в регулировании придется заполнять в этом году. Сделано это будет или (план А) изменениями в Конституцию (и тогда президент вернет утраченные полномочия), или (план Б) урегулированием статуса НАБУ как органа исполнительной власти со специальном статусом – типа НАПК", – отметил Малюська.

По словам министра, в любом случае утверждение новой процедуры избрания директора НАБУ будет означать проведение нового конкурса по этой процедуре. А учитывая "сложность и политизированность этих вопросов", вряд ли конкурс состоится раньше осени-зимы, – заявил глава Минюста.

28 августа 2020 года Конституционный суд признал назначение Сытника директором НАБУ неконституционным. При этом, один из судей КСУ отметил, что действия Артема Сытника на должности главы бюро были законными.

26 октября Окружной админсуд Киева принял решение удалить из госреестра информацию о Сытнике как о директоре Национального антикоррупционного бюро. Также в ОАСК заявили, что те, кто продолжают считать Сытника главой НАБУ, нарушают закон.

26 ноября Кабмин поддержал законопроект, согласно которому Сытник останется главой НАБУ до момента назначения нового директора бюро, а увольнять руководителей НАБУ будет парламент.

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Дарья Мостовая

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