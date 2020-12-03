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Рада запретила депутатам местных советов голосовать при конфликте интересов

03.12.2020, 12:14
Рада запретила депутатам местных советов голосовать при конфликте интересов - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада запретила депутатам местных советов голосовать в случае конфликта интересов. Законопроект об этом был принят парламентом сегодня, 3 декабря, за основу и в целом.

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"За" проголосовали 267 нардепов, "против" – 0, "воздержались" – 33. Законопроект поддержали фракции Слуга народа, Евросолидарность, Голос, Батькивщина и За будущее.

Законопроект устраняет коллизию между законом "О предотвращении коррупции", который запрещает совершать действия в условиях конфликта интересов, и законом "О местном самоуправлении", по которому депутат может проголосовать по вопросу, в котором у него возникает конфликт интересов, и обязан только заявить о нем.

Принятый законопроект меняет закон "О местном самоуправлении", теперь ситуация конфликта интересов у депутатов местного самоуправления должна решаться на основе закона "О противодействии коррупции".

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Денис Юдин
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