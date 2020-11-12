Нардепы пишут депутатские обращения в собственных интересах – Схемы

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

Из-за решения Конституционного суда Нацагентство по предупреждению коррупции не сможет проверить действия парламентариев в таких случаях

Журналисты программы Схемы установили, что народные депутаты от Слуги народа, ОПЗЖ, Европейской солидарности и внефракционные пишут обращения в собственных интересах. Об этом говорится в расследовании Схем "Именем депутата".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как установили журналисты, некоторые парламентарии направляют депутатские обращения в государственные органы, чтобы уточнить состояние расследования уголовных дел в отношении себя, выяснить информацию о бизнес-конкурентах, уточнить сведения относительно своего имущества, лоббировать закупку товаров своих предприятий, и просят разрешить перелеты членов семьи бизнес-партнеров своей семьи.

Отмечается, что украинское законодательство ограничивает право нардепов использовать властные полномочия в частных интересах. В то же время из-за решения Конституционного суда Нацагентство по предупреждению коррупции не сможет проверить действия парламентариев на наличие возможного конфликта интересов.

В расследовании упоминаются депутаты: Артем Нагаевский (СН), Григорий Мамка (ОПЗЖ), Александр Герега (За майбутне), Александр Сова (СН), Андрей Холодов (СН), Николай Княжицкий (Евросолидарность), Дмитрий Шпенов (внефракционный), Сергей Ионушас (СН),  Михаил Папиев (ОПЗЖ).

Читайте также: Семеро депутатов открыли свои приемные в здании, где находится офис Коломойского – "Схемы"

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: журналистское расследование, депутат, ксу, схемы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Нардепы пишут депутатские обращения в собственных интересах – Схемы
Нардепы пишут депутатские обращения в собственных интересах – Схемы
Зеленский записал видео: Пожар потушили, но спички у "вредителей в судейских мантиях"
Зеленский записал видео: Пожар потушили, но спички у "вредителей в судейских мантиях"
100 км/ч за 2,5 сек. Ferrari представила электрический суперкар: фото, видео
100 км/ч за 2,5 сек. Ferrari представила электрический суперкар: фото, видео
FMCG Только онлайн. Эпицентр опять обновил информацию о работе на выходных
Помоги маленькому. 10 простых шагов, как поддержать малый и средний бизнес в карантин
FMCG Помоги маленькому. 10 простых шагов, как поддержать малый и средний бизнес в карантин
Как украинцы относятся к рынку земли – новые данные
Недвижимость Как украинцы относятся к рынку земли – новые данные
Популярное
фото/видео
Нардепы пишут депутатские обращения в собственных интересах – Схемы
Нардепы пишут депутатские обращения в собственных интересах – Схемы
Зеленский записал видео: Пожар потушили, но спички у "вредителей в судейских мантиях"
Зеленский записал видео: Пожар потушили, но спички у "вредителей в судейских мантиях" 20:44
Как проходят учения пограничников и мотопехоты по стандартам НАТО: видео
Как проходят учения пограничников и мотопехоты по стандартам НАТО: видео 14:59
В Туркменистане открыли гигантский памятник алабаю из чистого золота: видео
В Туркменистане открыли гигантский памятник алабаю из чистого золота: видео 14:06
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 