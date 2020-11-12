Нардепы пишут депутатские обращения в собственных интересах – Схемы

Журналисты программы Схемы установили, что народные депутаты от Слуги народа, ОПЗЖ, Европейской солидарности и внефракционные пишут обращения в собственных интересах. Об этом говорится в расследовании Схем "Именем депутата".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как установили журналисты, некоторые парламентарии направляют депутатские обращения в государственные органы, чтобы уточнить состояние расследования уголовных дел в отношении себя, выяснить информацию о бизнес-конкурентах, уточнить сведения относительно своего имущества, лоббировать закупку товаров своих предприятий, и просят разрешить перелеты членов семьи бизнес-партнеров своей семьи.

Отмечается, что украинское законодательство ограничивает право нардепов использовать властные полномочия в частных интересах. В то же время из-за решения Конституционного суда Нацагентство по предупреждению коррупции не сможет проверить действия парламентариев на наличие возможного конфликта интересов.

В расследовании упоминаются депутаты: Артем Нагаевский (СН), Григорий Мамка (ОПЗЖ), Александр Герега (За майбутне), Александр Сова (СН), Андрей Холодов (СН), Николай Княжицкий (Евросолидарность), Дмитрий Шпенов (внефракционный), Сергей Ионушас (СН), Михаил Папиев (ОПЗЖ).

Читайте также: Семеро депутатов открыли свои приемные в здании, где находится офис Коломойского – "Схемы"