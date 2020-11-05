Семеро депутатов открыли свои приемные в здании, где находится офис Коломойского – "Схемы"

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Статус служебных помещений народного депутата создает препятствие в проведении следственных действий, говорят журналисты

Народные депутаты размещают свои общественные приемные в бизнес-центрах или офисах компаний, которые фигурируют в уголовных делах, что потенциально создает препятствия в проведении следственных действий. Об этом идет речь в новом выпуске программы "Схемы".

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При этом, как говорят журналисты, не дозвониться, ни попасть на прием в приемные депутатов невозможно. Иногда они даже не указывают контактные телефоны.

К примеру, как минимум у семерых депутатов (внефракционные, Слуги народа и группы За майбутне) общественные приемные находятся в бизнес-центре "Миллениум", где располагается офис олигарха Игоря Коломойского и еще ряд офисов с орбиты неформальной группы "Приват". Это Александр Куницкий, Ольга Василевская-Смаглюк, Александр Дубинский, Ирина Констанкевич, Тарас Батенко, Руслан Требушкин, Игорь Палица.

Дубинский открыл депутатскую приемную также в киевской квартире Тимура Миндича, близкого друга и бизнес-партнера Коломойского.

По адресу спортивного клуба "5 элемент", которым владеет Петр Порошенко, "Схемы" нашли общественные приемные самого Порошенко, Михаила Забродского, Нины Южаниной и Ирины Фриз. Туда журналисты также не смогли ни дозвониться, ни попасть физически.

Статус служебных помещений народного депутата создает препятствие в проведении следственных действий, говорят журналисты.

Верховная Рада обязывает депутатов именно в эти дни работать с избирателями.

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Теги: Петр Порошенко, игорь коломойский, схемы, александр дубинский
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