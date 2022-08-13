Ракета разорвалась у жилого дома. Оккупанты обстреляли Николаев
13.08.2022, 21:29
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Предварительно, ранен один человек. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Около 8 вечера Николаев обстреляли. В одном из районов ракета разорвалась возле жилого дома. Выясняем последствия. Пока известно об одном раненом", – написал он.
- Генерал Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева в начале полномасштабной войны с Россией, считает, что российские оккупанты упустили шанс захватить Николаев еще в марте 2022-го.
Читайте также: Ким с генералом Марченко временно не будут комментировать военную ситуацию на юге: видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
QA-спеціалістРазместить вакансию
Киев • LIGAZAKON
Последние новости
Комментарии