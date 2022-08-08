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Россияне упустили свой шанс захватить Николаев еще в марте – генерал Марченко

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 22:57
Россияне упустили свой шанс захватить Николаев еще в марте – генерал Марченко - Фото
Генерал Дмитрий Марченко (Фото - скриншот из видео)

Российские оккупанты упустили шанс захватить Николаев еще в марте 2022-го, и расположенных там сейчас украинских сил и средств достаточно, чтобы отбить любые атаки РФ. Об этом в эфире телеканала Киев заявил генерал Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева в начале полномасштабной войны с Россией, и теперь вернулся в город, чтобы помогать военной администрации.

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"Свой шанс захватить Николаев они (оккупанты. – Ред.) упустили еще в марте. Сейчас в Николаеве очень хорошо построена оборона. Те силы и средства, которые находятся в Николаеве, – их достаточно, чтобы отбить любые атаки врага, что они успешно и делают", – сказал Марченко.

Генерал-майор ВСУ подчеркнул, что командование "Юг" успешно поражает российские склады с боеприпасами и командные пункты, что существенно усложняет для армии РФ планирование любых наступательных действий.

Марченко уверен, что Николаев россиянам "точно не удастся захватить", и подчеркнул, что украинские военнослужащие на этом направлении готовы к любым сценариям и не будут отступать.

Комментируя стягивание российских сил на юг и возможную подготовку армии РФ к наступлению, Марченко сказал, что это демонстрационные действия, которыми они пытаются ввести в заблуждение Украину: "Постоянно у них там двигаются какие-то колонны из одного села в другое. Но тех сил и средств, которые у них есть, – недостаточно для контрнаступательных действий в сторону Николаева".

Читайте также: Горячая фаза войны с Россией однозначно закончится до конца 2022 года — генерал Марченко

Оксана Житнюк
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ВСУ война Николаев агрессия рф юг Дмитрий Марченко контрнаступление
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