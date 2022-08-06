Генерал Марченко не руководит обороной или наступлением, он будет помогать — Ким

Генерал Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева в начале полномасштабной войны с Россией, вернулся в город, чтобы помогать военной администрации. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью Главкому.

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По его словам, они с Марченко являются друзьями, однако он всегда "ставил интересы государства выше, чем личные отношения".

"Тогда он выполнил свою задачу. Мавр сделал свое дело – мавр может уходить. В дальнейшем для других задач Генштаб определил других людей. И я с этим согласился, потому что понимал всю эту ситуацию. На сегодня, когда система ВСУ уже хорошо работает, Марченко приехал помогать, условно говоря, мне относительно сотрудничества военных с гражданскими", – сказал Ким.

Он отметил, что хоть он и возглавляет военную администрацию, сам является гражданским человеком.

Дмитрий Гриниченко

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