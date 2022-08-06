Генерал Марченко не руководит обороной или наступлением, он будет помогать — Ким
Генерал Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева в начале полномасштабной войны с Россией, вернулся в город, чтобы помогать военной администрации. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью Главкому.
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По его словам, они с Марченко являются друзьями, однако он всегда "ставил интересы государства выше, чем личные отношения".
"Тогда он выполнил свою задачу. Мавр сделал свое дело – мавр может уходить. В дальнейшем для других задач Генштаб определил других людей. И я с этим согласился, потому что понимал всю эту ситуацию. На сегодня, когда система ВСУ уже хорошо работает, Марченко приехал помогать, условно говоря, мне относительно сотрудничества военных с гражданскими", – сказал Ким.
Он отметил, что хоть он и возглавляет военную администрацию, сам является гражданским человеком.
"У военных есть своя история – логистика, коммуникация, обеспечение, бумаги какие-то нужно оформить. И именно на эту работу Марченко вернулся. Именно помогать мне, он не управляет обороной или нападением. Война – это ведь не только стрельбы", – заявил глава ОВА.
- Ранее Марченко рассказывал, что ВСУ будут бить россиян с двух сторон при освобождении Херсона.
- Он также выступал за разрушение Крымского моста, по которому оккупанты возят военную технику. По его словам, освобождение Крыма неизбежно.
- Генерал говорил, что для освобождения временно оккупированных Херсона и Снигиревки украинским военным необходимо иметь преимущество в силах и средствах один к трем.
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