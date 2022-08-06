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Генерал Марченко не руководит обороной или наступлением, он будет помогать — Ким

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 07:36
Генерал Марченко не руководит обороной или наступлением, он будет помогать — Ким - Фото
Дмитрий Марченко и Виталий Ким (Фото: Роман Костенко/Facebook)

Генерал Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева в начале полномасштабной войны с Россией, вернулся в город, чтобы помогать военной администрации. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью Главкому.

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По его словам, они с Марченко являются друзьями, однако он всегда "ставил интересы государства выше, чем личные отношения". 

"Тогда он выполнил свою задачу. Мавр сделал свое дело – мавр может уходить. В дальнейшем для других задач Генштаб определил других людей. И я с этим согласился, потому что понимал всю эту ситуацию. На сегодня, когда система ВСУ уже хорошо работает, Марченко приехал помогать, условно говоря, мне относительно сотрудничества военных с гражданскими", – сказал Ким.

Он отметил, что хоть он и возглавляет военную администрацию, сам является гражданским человеком. 

"У военных есть своя история – логистика, коммуникация, обеспечение, бумаги какие-то нужно оформить. И именно на эту работу Марченко вернулся. Именно помогать мне, он не управляет обороной или нападением. Война – это ведь не только стрельбы", – заявил глава ОВА.

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Дмитрий Гриниченко
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