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Ракетно-бомбовые удары и наступление в районе города Изюм: Генштаб о ситуации на фронте

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14.03.2022, 19:35

Российские захватчики продолжают нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины и предпринимают попытки овладеть населенными пунктами в районе города Изюм. Об этом говорится в сводках с фронта на 18:00 от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Генштаб подчеркивает, что основная цель боевых действий противником не достигнута. Получая отпор и неся потери, оккупационные войска все чаще вынуждены переходить к обороне и сдаваться в плен.

На большинстве направлений при попытке продвинуться вперед противник сталкивается с сопротивлением ВСУ и отпором со стороны гражданского населения.

Враг применяет боеприпасы большой мощности и неизбирательного действия по жилым районам крупных городов, демонстративно пренебрегая нормами Международного гуманитарного права. Оккупанты также предпринимают попытки завладеть населенными пунктами в районе города Изюм.

Захватчики усилили охрану украинско-белорусской границы подразделениями ВС Республики Беларусь.

Сергей Бережной
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Генштаб ВСУ
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