Ракетные удары по Покровску. Погиб замглавы ГСЧС области, ранены полицейские и спасатели

В результате ракетных ударов, которые Россия нанесла сегодня по Покровску, погиб замглавы ГСЧС Донецкой области, получили ранения более 20 полицейских и спасателей. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По информации главы МВД, в результате первого удара погибли четверо гражданских, трое получили ранения.

"Во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области", – написал Клименко.

По состоянию на 21:50, число травмированных возросло до 31 человека. Из них – 19 работников полиции, пять спасателей ГСЧС и один ребенок. Погибли пять человек. Продолжается разбор завалов, сообщил глава МВД.

"Наши герои первыми прибыли на место обстрела помогать людям", – написал Клименко.

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский сообщил, что погиб заместитель начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области полковник Андрей Омельченко.

Россия дважды ударила ракетами, предварительно "Искандерами", по Покровску 7 августа около 19:15 и 19:45. Ракеты попали в жилой многоэтажный дом и гостиницу.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.