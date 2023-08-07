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Ракетные удары по Покровску. Погиб замглавы ГСЧС области, ранены полицейские и спасатели

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 22:25
Ракетные удары по Покровску. Погиб замглавы ГСЧС области, ранены полицейские и спасатели - Фото
Покровск (Фото: ГСЧС)

В результате ракетных ударов, которые Россия нанесла сегодня по Покровску, погиб замглавы ГСЧС Донецкой области, получили ранения более 20 полицейских и спасателей. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По информации главы МВД, в результате первого удара погибли четверо гражданских, трое получили ранения.

"Во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области", – написал Клименко.

По состоянию на 21:50, число травмированных возросло до 31 человека. Из них – 19 работников полиции, пять спасателей ГСЧС и один ребенок. Погибли пять человек. Продолжается разбор завалов, сообщил глава МВД.

"Наши герои первыми прибыли на место обстрела помогать людям", – написал Клименко.

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский сообщил, что погиб заместитель начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области полковник Андрей Омельченко.

Наталья Медведева
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Игорь Клименковойнаракетный удармвдПокровск
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