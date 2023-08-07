Ракетні удари по Покровську. Загинув заступник голови ДСНС області, поранені поліцейські та рятувальники

Внаслідок ракетних ударів, які Росія завдала сьогодні по Покровську, загинув заступник голови ДСНС Донецької області, отримали поранення понад 20 поліцейських та рятувальників. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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За інформацією голови МВС, внаслідок першого удару загинули четверо цивільних, троє отримали поранення.

"Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області", – написав Клименко.

Станом на 21:50 кількість травмованих зросла до 31 людини. З них – 19 працівників поліції, п'ять рятувальників ДСНС та одна дитина. Загинули п'ятеро людей. Продовжується розбір завалів, повідомив глава МВС.

"Наші герої першими прибули на місце обстрілу допомагати людям", – написав Клименко.

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що загинув заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області полковник Андрій Омельченко.

Росія двічі вдарила ракетами, попередньо "Іскандерами", по Покровську 7 серпня близько 19:15 та 19:45. Ракети потрапили до житлового багатоповерхового будинку та готелю.

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