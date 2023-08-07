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Росія завдала два ракетних удари по Покровську, влучила в житловий будинок, є жертви – відео видео

Этот материал также доступен на русском
07.08.2023, 20:41
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Російські окупанти нанесли два ракетних удари по Покровську, влучили по житловому будинку, є жертви. Про це повідомив президент Володимир Зеленський

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"Місто Покровськ, Донецька область. Донбас, від якого Росія намагається залишити тільки розбите й обпалене каміння. Два ракетні удари. Влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви", – повідомив президент.

Зеленський додав, що на місці влучання працюють рятувальники та всі необхідні служби. Триває порятунок людей.

За інформацією глави Офісу президента Андрія Єрмака, станом на 20:45 відомо про двох загиблих – жінку та чоловіка. Чотирьох поранених забрала швидка. 

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко написав: "Рашисти завдали двох ударів по центру міста з інтервалом у кілька десятків хвилин. Пошкодили 9-ти та п'ятиповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі".

Росія завдала два ракетних удари по Покровську, влучила в житловий будинок, є жертви – відео

Росія завдала два ракетних удари по Покровську, влучила в житловий будинок, є жертви – відео

Росія завдала два ракетних удари по Покровську, влучила в житловий будинок, є жертви – відео
Наталія Медведєва
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Володимир ЗеленськийвійнаПокровськракетний удар
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