Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Покровску, попали по жилому дому, есть жертвы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Город Покровск, Донецкая область. Донбасс, от которого Россия пытается оставить только разбитые и обожженные камни. Два ракетных удара. Попадание по обычному жилому дому. К сожалению, есть жертвы", – сообщил президент.
Зеленский добавил, что на месте попадания работают спасатели и все необходимые службы. Идет спасение людей.
По информации главы Офиса президента Андрея Ермака, по состоянию на 20:45 известно о двух погибших – женщине и мужчине. Четырех раненых забрала скорая.
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко написал: "Рашисты нанесли два удара по центру города с интервалом в несколько десятков минут. Повредили 9-ти и пятиэтажки, жилые дома в частном секторе, гостиницу, заведения питания, магазины, административные здания".
- Днем 5 августа 2023 года РФ била "Кинжалами", "Калибрами" в основном по авиабазе в Староконстантинове.
- Был прилет по Мотор Сич в Запорожье.
- Вечером в тот же день россияне сбросили авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области, есть погибшие и раненые.
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