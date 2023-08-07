Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Покровску, попали по жилому дому, есть жертвы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Город Покровск, Донецкая область. Донбасс, от которого Россия пытается оставить только разбитые и обожженные камни. Два ракетных удара. Попадание по обычному жилому дому. К сожалению, есть жертвы", – сообщил президент.

Зеленский добавил, что на месте попадания работают спасатели и все необходимые службы. Идет спасение людей.

По информации главы Офиса президента Андрея Ермака, по состоянию на 20:45 известно о двух погибших – женщине и мужчине. Четырех раненых забрала скорая.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко написал: "Рашисты нанесли два удара по центру города с интервалом в несколько десятков минут. Повредили 9-ти и пятиэтажки, жилые дома в частном секторе, гостиницу, заведения питания, магазины, административные здания".

Днем 5 августа 2023 года РФ била "Кинжалами", "Калибрами" в основном по авиабазе в Староконстантинове.

Был прилет по Мотор Сич в Запорожье.

Вечером в тот же день россияне сбросили авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области, есть погибшие и раненые.

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