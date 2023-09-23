Ракетный удар по Кременчугу. Поисковые работы завершили, мэр показал фото последствий

В Кременчуге завершились поисковые работы на месте ракетного удара, который Россия нанесла 22 сентября. Россияне убили одного человека, 32 человека, в том числе трое детей, получили ранения, сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий.

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"По пострадавшим. Поисковые работы завершены. Пострадали 32 человека, среди них трое детей. 16 человек госпитализированы, один человек погиб", – написал Малецкий в Facebook.

В результате ракетной атаки взрывной волной повреждены несколько жилых домов в центральной части Кременчуга. Выбиты окна, повреждена кровля, местами есть разрушение фасадов.

Областные власти и город готовы выплатить компенсации за поврежденное имущество.

Россия нанесла ракетный удар по Кременчугу во второй половине дня пятницы, 22 сентября. Около 17:20 Воздушные силы сообщили, что в направлении Кременчуга летит крылатая ракета, а уже через несколько минут там раздался взрыв.

Власти не говорили, куда попала ракета, сообщив только о попадании в гражданскую инфраструктуру.

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