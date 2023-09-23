UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ракетный удар по Кременчугу. Поисковые работы завершили, мэр показал фото последствий

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2023, 13:36
Ракетный удар по Кременчугу. Поисковые работы завершили, мэр показал фото последствий - Фото
Фото: facebook.com/vitalii.maletskyi.official

В Кременчуге завершились поисковые работы на месте ракетного удара, который Россия нанесла 22 сентября. Россияне убили одного человека, 32 человека, в том числе трое детей, получили ранения, сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий.

"По пострадавшим. Поисковые работы завершены. Пострадали 32 человека, среди них трое детей. 16 человек госпитализированы, один человек погиб", – написал Малецкий в Facebook.

В результате ракетной атаки взрывной волной повреждены несколько жилых домов в центральной части Кременчуга. Выбиты окна, повреждена кровля, местами есть разрушение фасадов.

Ракетный удар по Кременчугу. Поисковые работы завершили, мэр показал фото последствий

Ракетный удар по Кременчугу. Поисковые работы завершили, мэр показал фото последствий

Ракетный удар по Кременчугу. Поисковые работы завершили, мэр показал фото последствий

Областные власти и город готовы выплатить компенсации за поврежденное имущество.

  • Россия нанесла ракетный удар по Кременчугу во второй половине дня пятницы, 22 сентября. Около 17:20 Воздушные силы сообщили, что в направлении Кременчуга летит крылатая ракета, а уже через несколько минут там раздался взрыв.
  • Власти не говорили, куда попала ракета, сообщив только о попадании в гражданскую инфраструктуру.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ракетный ударкременчуг
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 