Ракетний удар по Кременчуку. Пошукові роботи завершили, мер показав фото наслідків

У Кременчуку завершились пошукові роботи на місці ракетного удару, якого Росія завдала 22 вересня. Росіяни вбили одну людину, 32 людей, в тому числі троє дітей, отримали поранення, повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

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"Щодо постраждалих. Пошукові роботи завершено. Постраждали 32 людини, серед них троє дітей. 16 осіб госпіталізовано, одна людина загинула", – написав Малецький у Facebook.

В результаті ракетної атаки вибуховою хвилею пошкоджено декілька житлових будинків в центральній частині Кременчука. Вибиті вікна, пошкоджена покрівля, місцями є руйнування фасадів.

Обласна влада і місто готові виплатити компенсації за пошкоджене майно.

Росія завдала ракетного удару по Кременчуку в другій половині дня п'ятниці, 22 вересня. Близько 17:20 Повітряні сили повідомили, що у напрямку Кременчука летить крилата ракета, а вже за кілька хвилин там пролунав вибух.

Влада не казала, куди влучила ракета, повідомивши тільки про влучання в цивільну інфраструктуру.

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