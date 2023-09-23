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Ракетний удар по Кременчуку. Пошукові роботи завершили, мер показав фото наслідків

Этот материал также доступен на русском
23.09.2023, 13:36
Ракетний удар по Кременчуку. Пошукові роботи завершили, мер показав фото наслідків - Фото
Фото: facebook.com/vitalii.maletskyi.official

У Кременчуку завершились пошукові роботи на місці ракетного удару, якого Росія завдала 22 вересня. Росіяни вбили одну людину, 32 людей, в тому числі троє дітей, отримали поранення, повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

"Щодо постраждалих. Пошукові роботи завершено. Постраждали 32 людини, серед них троє дітей. 16 осіб госпіталізовано, одна людина загинула", – написав Малецький у Facebook.

В результаті ракетної атаки вибуховою хвилею пошкоджено декілька житлових будинків в центральній частині Кременчука. Вибиті вікна, пошкоджена покрівля, місцями є руйнування фасадів.

Ракетний удар по Кременчуку. Пошукові роботи завершили, мер показав фото наслідків

Ракетний удар по Кременчуку. Пошукові роботи завершили, мер показав фото наслідків

Ракетний удар по Кременчуку. Пошукові роботи завершили, мер показав фото наслідків

Обласна влада і місто готові виплатити компенсації за пошкоджене майно.

  • Росія завдала ракетного удару по Кременчуку в другій половині дня п'ятниці, 22 вересня. Близько 17:20 Повітряні сили повідомили, що у напрямку Кременчука летить крилата ракета, а вже за кілька хвилин там пролунав вибух.
  • Влада не казала, куди влучила ракета, повідомивши тільки про влучання в цивільну інфраструктуру.
Андрій Водяний
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