Кременчук. Росія атакувала ракетами, попередньо, є загиблі та поранені

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У Кременчуці Полтавської області було чути вибух, повідомляє Суспільне з посиланням на місцевих мешканців.

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О 17:15 було оголошено ракетну небезпеку для Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської та Дніпропетровської областей.

17:18. Повітряні сили повідомили, що у напрямку Кременчука летить крилата ракета.

17:20. "Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога!

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – пишуть ПС.

17:26. У Кременчуці пролунали звуки вибуху, повідомило Суспільне.

17:30. Загроза балістичних ракет для Харкова, повідомили ПС.

18:10. Відбій ракетної небезпеки по областях – ПС.

ОНОВЛЕНО. "Дуже усіх прошу не виставляти фото, відео та не писати нічого. Також дуже усіх прошу не підходити до місця подій, цим ви заважаєте службам. Знаходжуся на місці подій, служби працюють. Уся інформація лише від ОВА", — написав мер Кременчуга після відбою.

ОНОВЛЕНО 18:29. Росія завдала ракетних ударів по Кременчуку, є влучання в цивільну інфраструктуру, повідомив глава Полтавської ОВА.

"Одну ракету збили сили ППО. На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією є загиблі та поранені", – написав він.

На місці працюють всі відповідні служби, зазначив посадовець.

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Вранці 21 вересня Київ, Харків та інші області були атаковані російськими ракетами. Загалом окупанти випустили 43 ракети Х-101 і шість С-300. Було 13 влучань.

У Черкасах зруйновано будівлю готелю, там виникла пожежа, також спалахнули торгові павільйони на ринку. Постраждали семеро осіб.

У Києві були пошкодження у Дарницькому, Солом'янському та Шевченківському районах. На Дарниці виникла пожежа, семеро поранених. Під час удару по Харкову зруйновано приміщення складу, двоє потерпілих. Ракетний удар пошкодив енергооб'єкти.

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