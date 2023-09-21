Київ. Росія атакувала ракетами Х-101. ППО збила понад 20 цілей — фото наслідків удару

Сили протиповітряної оборони збили понад 20 цілей під час атаки російських окупантів на Київ уранці 21 вересня. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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За словами начальника КМВА Сергія Попка, попередньо десять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС атакували столицю крилатими ракетами типу Х-101/Х-555.

ППО знищила понад 20 цілей ворога.

Повітряна тривога тривала понад дві години. Про наслідки падіння уламків у столиці можна прочитати тут.

Також вибухи були у Дрогобицькому районі Львівської області та Рівному, де зникло світло.

За словами начальника ГУР Кирила Буданова, Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.

Напередодні ЗМІ почали розганяти інформацію щодо застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. У Міненерго назвали ці повідомлення помилковими та заявили, що відключення не плануються.

Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

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