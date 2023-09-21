Киев. Россия атаковала ракетами Х-101. ПВО сбила более 20 целей — фото последствий удара

Силы противовоздушной обороны сбили более 20 целей по время атаки российских оккупантов на Киев утром 21 сентября. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам начальника КГВА Сергея Попко, предварительно, десять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС атаковали столицу крылатыми ракетами типа Х-101/Х-555.

ПВО уничтожила более 20 целей врага.

Воздушная тревога продолжалась более двух часов. О последствиях падения обломков в столице можно прочитать здесь.

Также взрывы были в Дрогобычском районе Львовской области и Ровно, где пропал свет.

По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.

Накануне СМИ начали разгонять информацию о применении в Украине графиков отключений электроэнергии с 1 октября 2023 года. В Минэнерго назвали эти сообщения ложными и заявили, что отключения не планируются.

Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.

Читайте также: "Если не будет обстрелов". Укрэнерго не ожидает проблем со светом до конца октября

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.