UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Киев. Россия атаковала ракетами Х-101. ПВО сбила более 20 целей — фото последствий удара

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 07:21
Киев. Россия атаковала ракетами Х-101. ПВО сбила более 20 целей — фото последствий удара - Фото
Последствия удара по Киеву (Фото: КГВА)

Силы противовоздушной обороны сбили более 20 целей по время атаки российских оккупантов на Киев утром 21 сентября. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

По словам начальника КГВА Сергея Попко, предварительно, десять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС атаковали столицу крылатыми ракетами типа Х-101/Х-555. 

ПВО уничтожила более 20 целей врага.

Воздушная тревога продолжалась более двух часов. О последствиях падения обломков в столице можно прочитать здесь

Также взрывы были в Дрогобычском районе Львовской области и Ровно, где пропал свет. 

  • По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.
  • Накануне СМИ начали разгонять информацию о применении в Украине графиков отключений электроэнергии с 1 октября 2023 года. В Минэнерго назвали эти сообщения ложными и заявили, что отключения не планируются.
  • Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.

Читайте также: "Если не будет обстрелов". Укрэнерго не ожидает проблем со светом до конца октября

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнакиевракетный ударпвообстрелыКГВАсергей попкоТу-95МСХ-101
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 