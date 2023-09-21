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Новини | Залужний: Росія під ранок атакувала Україну 49 ракетами Х-101 і С-300. Є 13 прильотів

Этот материал также доступен на русском
21.09.2023, 09:51
Залужний: Росія під ранок атакувала Україну 49 ракетами Х-101 і С-300. Є 13 прильотів - Фото
Валерій Залужний (Фото: ОП)

Російські окупанти атакували Україну 43 ракетами Х-101 та шістьма ракетами С-300 вранці 21 вересня. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

За його словами, близько 03:40 десять літаків стратегічної авіації Ту-95МС запустили 43 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з району на захід від Енгельса.

Ракети запускалися в кілька хвиль, в Україну вони заходили з різних напрямків, постійно змінюючи курс маршрутом.

Сили протиповітряної оборони знищили 36 крилатих ракет.

До відбиття атаки залучалися зенітно-ракетні війська, винищувачі, мобільні групи та інші підрозділи.

Також близько 06:00 загарбники випустили шість керованих ракет С-300 по Харкову.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про масовану ракетну атаку 21 вересня. Були прильоти у Черкасах, Дрогобичі, Харкові, у Києві працювала протиповітряна оборона, впали уламки. У Рівному зафіксували приліт в енергетичний об'єкт, частина району залишилася без світла.

  • За словами начальника ГУР Кирила Буданова, Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.
  • Напередодні ЗМІ почали розганяти інформацію щодо застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. У Міненерго назвали ці повідомлення помилковими та заявили, що відключення не плануються.
  • Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

Читайте також: "Якщо не буде обстрілів". Укренерго не очікує проблем зі світлом до кінця жовтня

Дмитро Гриниченко
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