Російські окупанти атакували Україну 43 ракетами Х-101 та шістьма ракетами С-300 вранці 21 вересня. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

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За його словами, близько 03:40 десять літаків стратегічної авіації Ту-95МС запустили 43 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з району на захід від Енгельса.

Ракети запускалися в кілька хвиль, в Україну вони заходили з різних напрямків, постійно змінюючи курс маршрутом.

Сили протиповітряної оборони знищили 36 крилатих ракет.

До відбиття атаки залучалися зенітно-ракетні війська, винищувачі, мобільні групи та інші підрозділи.

Також близько 06:00 загарбники випустили шість керованих ракет С-300 по Харкову.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про масовану ракетну атаку 21 вересня. Були прильоти у Черкасах, Дрогобичі, Харкові, у Києві працювала протиповітряна оборона, впали уламки. У Рівному зафіксували приліт в енергетичний об'єкт, частина району залишилася без світла.

За словами начальника ГУР Кирила Буданова, Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.

Напередодні ЗМІ почали розганяти інформацію щодо застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. У Міненерго назвали ці повідомлення помилковими та заявили, що відключення не плануються.

Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

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