Залужный: Россия под утро атаковала Украину 49 ракетами Х-101 и С-300. Есть 13 прилетов

Российские оккупанты атаковали Украину 43 ракетами Х-101 и шестью ракетами С-300 утром 21 сентября. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

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По его словам, около 03:40 десять самолетов стратегической авиации Ту-95МС запустили 43 крылатых ракеты Х-101/Х-555/Х-55 из района западнее Энгельса.

Ракеты запускались в несколько волн, в Украину они заходили с разных направлений, постоянно меняя курс по маршруту.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 36 крылатых ракет.

К отражению атаки привлекались зенитно-ракетные войска, истребители, мобильные группы и другие подразделения.

Также около 06:00 захватчики выпустили шесть управляемых ракет С-300 по Харькову.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал о массированной ракетной атаке 21 сентября. Были прилеты в Черкассах, Дрогобыче, Харькове, в Киеве работала противовоздушная оборона, упали обломки. В Ровно зафиксировали прилет в энергетический объект, часть района осталась без света.

По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.

Накануне СМИ начали разгонять информацию о применении в Украине графиков отключений электроэнергии с 1 октября 2023 года. В Минэнерго назвали эти сообщения ложными и заявили, что отключения не планируются.

Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.

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