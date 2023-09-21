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Залужный: Россия под утро атаковала Украину 49 ракетами Х-101 и С-300. Есть 13 прилетов

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 09:51
Залужный: Россия под утро атаковала Украину 49 ракетами Х-101 и С-300. Есть 13 прилетов - Фото
Валерий Залужный (Фото: ОП)

Российские оккупанты атаковали Украину 43 ракетами Х-101 и шестью ракетами С-300 утром 21 сентября. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

По его словам, около 03:40 десять самолетов стратегической авиации Ту-95МС запустили 43 крылатых ракеты Х-101/Х-555/Х-55 из района западнее Энгельса. 

Ракеты запускались в несколько волн, в Украину они заходили с разных направлений, постоянно меняя курс по маршруту. 

Силы противовоздушной обороны уничтожили 36 крылатых ракет. 

К отражению атаки привлекались зенитно-ракетные войска, истребители, мобильные группы и другие подразделения. 

Также около 06:00 захватчики выпустили шесть управляемых ракет С-300 по Харькову.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал о массированной ракетной атаке 21 сентября. Были прилеты в Черкассах, Дрогобыче, Харькове, в Киеве работала противовоздушная оборона, упали обломки. В Ровно зафиксировали прилет в энергетический объект, часть района осталась без света. 

  • По словам начальника ГУР Кирилла  Буданова, Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.
  • Накануне СМИ начали разгонять информацию о применении в Украине графиков отключений электроэнергии с 1 октября 2023 года. В Минэнерго назвали эти сообщения ложными и заявили, что отключения не планируются.
  • Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.

Читайте также: "Если не будет обстрелов". Укрэнерго не ожидает проблем со светом до конца октября

Дмитрий Гриниченко
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