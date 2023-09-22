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Кременчуг. В городе слышали звуки взрыва, Воздушные силы сообщали о крылатой ракете

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2023, 17:30
Кременчуг. В городе слышали звуки взрыва, Воздушные силы сообщали о крылатой ракете - Фото
Кременчуг (Иллюстративное фото: DiscoverUA)
обновлено

В Кременчуге Полтавской области был слышен взрыв, сообщает Суспільне со ссылкой на местных жителей.

В 17:15 Была объявлена ракетная опасность для Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областей.

17:18. Воздушные силы сообщили, что в направлении Кременчуга летит крылатая ракета.

17:20. "Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога!
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – пишут ВС.

17:26. В Кременчуге раздались звуки взрыва, сообщило Суспільне.

17:30. Угроза баллистических ракет для Харькова, сообщили в ВС.

18:10. Отбой ракетной опасности по областям – ПС.

ОБНОВЛЕНО. "Очень всех прошу не выставлять фото, видео и не писать ничего. Также очень всех прошу не подходить к месту событий, этим вы мешаете службам. Нахожусь на месте событий, службы работают. Вся информация только от ОВА." – написал мэр Кременчуга после отбоя.

Новость дополняется...

  • Утром 21 сентября Киев, Харьков и другие области были атакованы российскими ракетами. Всего оккупанты выпустили 43 ракеты Х-101 и шесть С-300. Было 13 попаданий.
  • В Черкассах разрушено здание гостиницы, там возник пожар, также вспыхнули торговые павильоны на рынке. Пострадали семь человек.
  • В Киеве были повреждены в Дарницком, Соломенском и Шевченковском районах. На Дарнице возник пожар, семь раненых. Во время удара по Харькову разрушены помещения склада, двое пострадавших. Ракетный удар повредил энергообъекты.

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Артём Джерипа
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