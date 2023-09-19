Рамштайн. Украина и Запад договорились о создании "коалиции возможностей" – Умеров
19.09.2023, 22:56
Заседание Рамштайн (Фото: Facebook Рустема Умерова)
Министр обороны Рустем Умеров подвел первые итоги 15 заседания в формате "Рамштайн". Он отметил, что Украина и ее западные союзники договорились положить начало "Коалиции возможностей". Соответствующее сообщение глава ведомства опубликовал в Facebook.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По словам Умерова, основная цель этой коалиции – подготовка Сил обороны будущего.
Для этого Министерство обороны определило пять кластеров, нуждающихся в первоочередном внимании:
- противовоздушная оборона;
- авиация;
- артиллерия;
- бронетехника;
– военно-морские силы.
Также министр обороны призвал западных партнеров продолжать поддерживать Украину и наметил приоритетные потребности.
- 15-е заседание формата "Рамштайн" планировалось провести в режиме видеоконференции, однако затем планы были пересмотрены.
- Основной темой совещания, как и предыдущего, заявлена помощь Украине для усиления противовоздушной обороны.
Читайте также: ВСУ готовятся к зиме. Что нужно знать о новой оборонительной встрече "Рамштайн"
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии