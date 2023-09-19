Рамштайн. Украина и Запад договорились о создании "коалиции возможностей" – Умеров

Министр обороны Рустем Умеров подвел первые итоги 15 заседания в формате "Рамштайн". Он отметил, что Украина и ее западные союзники договорились положить начало "Коалиции возможностей". Соответствующее сообщение глава ведомства опубликовал в Facebook.

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По словам Умерова, основная цель этой коалиции – подготовка Сил обороны будущего.

Для этого Министерство обороны определило пять кластеров, нуждающихся в первоочередном внимании:

- противовоздушная оборона;

- авиация;

- артиллерия;

- бронетехника;

– военно-морские силы.

Также министр обороны призвал западных партнеров продолжать поддерживать Украину и наметил приоритетные потребности.

15-е заседание формата "Рамштайн" планировалось провести в режиме видеоконференции, однако затем планы были пересмотрены.

Основной темой совещания, как и предыдущего, заявлена помощь Украине для усиления противовоздушной обороны.

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