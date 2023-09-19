UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рамштайн. Украина и Запад договорились о создании "коалиции возможностей" – Умеров

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 22:56
Рамштайн. Украина и Запад договорились о создании
Заседание Рамштайн (Фото: Facebook Рустема Умерова)

Министр обороны Рустем Умеров подвел первые итоги 15 заседания в формате "Рамштайн". Он отметил, что Украина и ее западные союзники договорились положить начало "Коалиции возможностей". Соответствующее сообщение глава ведомства опубликовал в Facebook.

По словам Умерова, основная цель этой коалиции – подготовка Сил обороны будущего.

Для этого Министерство обороны определило пять кластеров, нуждающихся в первоочередном внимании:

- противовоздушная оборона;

- авиация;

- артиллерия;

- бронетехника;

– военно-морские силы.

Также министр обороны призвал западных партнеров продолжать поддерживать Украину и наметил приоритетные потребности.

  • 15-е заседание формата "Рамштайн" планировалось провести в режиме видеоконференции, однако затем планы были пересмотрены.
  • Основной темой совещания, как и предыдущего, заявлена помощь Украине для усиления противовоздушной обороны.

Читайте также: ВСУ готовятся к зиме. Что нужно знать о новой оборонительной встрече "Рамштайн"

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнарамштайнРустем Умеровкоалиция возможностей
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 