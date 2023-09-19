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Рамштайн. Україна та Захід домовились про створення "коаліції спроможностей" – Умєров

Этот материал также доступен на русском
19.09.2023, 22:56
Рамштайн. Україна та Захід домовились про створення
Засідання Рамштайн (Фото: Facebook Рустема Умєрова)

Міністр оборони Рустем Умєров підбив перші підсумки 15-го засідання у форматі "Рамштайн". Він наголосив на тому, що Україна та її західні союзники домовились започаткувати "Коаліцію спроможностей". Відповідний допис глава відомства опублікував у Facebook.

За словами Умєрова, основна мета цієї коаліції - підготовка Сил оборони майбутнього.

Для цього Міністерство оборони визначило п’ять кластерів, які потребуватимуть першочергової уваги: 

- протиповітряна оборона;

- авіація;

- артилерія;

- бронетехніка;

- військово-морські сили.

Також міністр оборони закликав західних партнерів продовжувати підтримувати Україну та окреслив пріоритетні потреби.

  • 15-те засідання формату "Рамштайн" планувалося провести в режимі відеоконференції, проте потім плани були переглянуті.
  • Основною темою наради, як і попередньої, заявлено допомогу Україні для посилення протиповітряної оборони.

Читайте також: ЗСУ готуються до зими. Що треба знати про нову оборонну зустріч "Рамштайн"

Мілана Головань
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