Рамштайн. Україна та Захід домовились про створення "коаліції спроможностей" – Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров підбив перші підсумки 15-го засідання у форматі "Рамштайн". Він наголосив на тому, що Україна та її західні союзники домовились започаткувати "Коаліцію спроможностей". Відповідний допис глава відомства опублікував у Facebook.

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За словами Умєрова, основна мета цієї коаліції - підготовка Сил оборони майбутнього.

Для цього Міністерство оборони визначило п’ять кластерів, які потребуватимуть першочергової уваги:

- протиповітряна оборона;

- авіація;

- артилерія;

- бронетехніка;

- військово-морські сили.

Також міністр оборони закликав західних партнерів продовжувати підтримувати Україну та окреслив пріоритетні потреби.

15-те засідання формату "Рамштайн" планувалося провести в режимі відеоконференції, проте потім плани були переглянуті.

Основною темою наради, як і попередньої, заявлено допомогу Україні для посилення протиповітряної оборони.

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