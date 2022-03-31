"Ранен, убит, уволен, арестован". Армия РФ лишилась топ-командиров: список от Генштаба ВСУ

Вооруженные силы российских оккупантов несут потери в составе своего высшего военного руководства. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ на 24:00 30 марта.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"По имеющейся информации, командование вооруженных сил российской федерации с началом вооруженной агрессии против Украины лишилось нескольких военных руководителей из состава высших офицеров", – говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ опубликовал список обезвреженных топ-командиров оккупантов:

- командующий 1-й танковой армией генерал-лейтенант Сергей Кисель – снят с должности;

- командующий 6-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Владислав Ершов – снят с должности и арестован;

- начальник штаба – заместитель командующего 35-й общевойсковой армией генерал-майор Сергей Нырков – тяжело ранен;

- начальник штаба – заместитель командующего 36-й общевойсковой армией генерал-майор Андрей Серицкий – тяжело ранен;

- заместитель командующего 41 общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Суховецкий – погиб;

- командующий 49-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Яков Рязанцев – погиб;

- командующий 58-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Михаил Зусько – снят с должности и арестован.

Читайте также: В СНБО опубликовали имена убитых российских генералов и полковников – список

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.