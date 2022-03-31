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"Ранен, убит, уволен, арестован". Армия РФ лишилась топ-командиров: список от Генштаба ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2022, 01:18
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные силы российских оккупантов несут потери в составе своего высшего военного руководства. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ на 24:00 30 марта.

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"По имеющейся информации, командование вооруженных сил российской федерации с началом вооруженной агрессии против Украины лишилось нескольких военных руководителей из состава высших офицеров", – говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ опубликовал список обезвреженных топ-командиров оккупантов:

- командующий 1-й танковой армией генерал-лейтенант Сергей Кисель – снят с должности;

- командующий 6-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Владислав Ершов – снят с должности и арестован;

- начальник штаба – заместитель командующего 35-й общевойсковой армией генерал-майор Сергей Нырков – тяжело ранен;

- начальник штаба – заместитель командующего 36-й общевойсковой армией генерал-майор Андрей Серицкий – тяжело ранен;

- заместитель командующего 41 общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Суховецкий – погиб;

- командующий 49-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Яков Рязанцев – погиб;

- командующий 58-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Михаил Зусько – снят с должности и арестован.

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Наталия Медведева
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