Расмуссен: Отличие между 5 статьей НАТО и Киевским договором безопасности в числе гарантов

По словам экс-генсека НАТО Андерса фог Расмуссена, основным отличием между 5 статьей устава НАТО и представленными сегодня наработками по Киевскому договору безопасности является численность гарантов безопасности. Об этом он сказал во время совместного с главой ОП Андреем Ермаком брифинга в Киеве.

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Расмуссену задали вопрос, чем именно будет отличаться новый договор по безопасности для Украины от 5-й статьи устава НАТО, которая предусматривает коллективный ответ на агрессию против одного из членов Альянса.

"В НАТО у вас есть целый ряд союзников — 30, теперь уже будет 32. Тут мы имеем меньшую группу гарантов. Это безусловно главное отличие между тем, как мы читаем 5-ю статью договора НАТО, и гарантиями безопасности, сформулированными для этого документа (Киевского договора безопасности, – ред.). Но цель та же — гарантировать безопасность Украине", – ответил бывший генсек НАТО.

Он отметил, что пока Украина не стала членом Альянса, нужно гарантировать ее безопасность.

По словам Расмуссена, сейчас рабочая группа будет пропагандировать этот документ, чтобы его подписали страны-гаранты.

Сегодня Офис президента показал контуры рекомендаций по гарантиям безопасности для Украины, которые разработаны по поручению президента Владимира Зеленского.

Расмуссен подчеркнул, что Киевский договор безопасности будет существенно отличаться от Будапештского меморандума 1994 года, и объяснил, чем.

Вадим Ребрина

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