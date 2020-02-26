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Рассекретили. Офис генпрокурора открыл доступ к декларациям прокуроров

Рассекретили. Офис генпрокурора открыл доступ к декларациям прокуроров - Фото
Гюндуз Мамедов (Фото: скриншот видео Телеканал ATR/Youtube)
26.02.2020, 23:49

Офис генерального прокурора открыл доступ к информации о состоянии прокуроров и их близких родственников

Офис генерального прокурора открыл доступ ко всем декларациям прокуроров. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов отменил специальные меры безопасности к ряду должностных лиц Офиса, примененные предыдущим руководством генпрокуратуры. Речь идет об обеспечении конфиденциальности данных, указанных в декларациях.

"Отныне вся информация о состоянии прокуроров Офиса генерального прокурора, а также бывших работников ГПУ и их близких родственников станет открытой, и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора напомнили, что ограничения были введены в марте 2018 на основании закона о государственной защите работников суда и правоохранительных органов.

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Медведева Наталия
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Офис генпрокурора Гюндуз Мамедов декларация
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