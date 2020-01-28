Вакансии. Чумак описал идеального кандидата в Офис генпрокурора

Идеальными кандидатами на 100 вакантных должностей в Офисе генпрокурора (12% от общей численности прокуроров в ОГП) руководство ведомства считает юристов в возрасте 35-40 лет. Об этом заявил замгенпрокурора Виктор Чумак, пишет Закон и бизнес.
Чиновник считает, что в таком возрасте у человека "уже сформирована устойчивая ценностная и мировоззренческая позиция" и он четко понимает, чего хочет, как будет действовать, какую цель и задачи ставит перед собой, как к ним будет идти.
Кандидаты-адвокаты, говорит Чумак, предпочтительнее: они - "зеркальное отражение прокурора", и им недолго придется привыкать к профессии, так как они четко понимают, кто и что должен делать.
"Также могут приходить судьи или их помощники... Ученые могут прийти в офис с доктринальным видением того же уголовного права и процесса", - добавил он.
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