Вакансии. Чумак описал идеального кандидата в Офис генпрокурора

Виктор Чумак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Идеальными кандидатами на 100 вакантных должностей в Офисе генпрокурора (12% от общей численности прокуроров в ОГП) руководство ведомства считает юристов в возрасте 35-40 лет. Об этом заявил замгенпрокурора Виктор Чумак, пишет Закон и бизнес.

Чиновник считает, что в таком возрасте у человека "уже сформирована устойчивая ценностная и мировоззренческая позиция" и он четко понимает, чего хочет, как будет действовать, какую цель и задачи ставит перед собой, как к ним будет идти.

Кандидаты-адвокаты, говорит Чумак, предпочтительнее: они - "зеркальное отражение прокурора", и им недолго придется привыкать к профессии, так как они четко понимают, кто и что должен делать.

"Также могут приходить судьи или их помощники... Ученые могут прийти в офис с доктринальным видением того же уголовного права и процесса", - добавил он.

По условиям конкурса, кандидаты не могут быть прокурорами, которые по состоянию на 25 сентября 2019 года занимали должности в прокуратуре.

После приема документов будут опубликованы имена претендентов: любой сможет проанализировать данные и прислать свои комментарии о кандидатах.

Перед преобразованием ГПУ в ОГП была проведена аттестация, которую не сумели пройти 55% прокуроров.

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