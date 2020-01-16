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Офис генпрокурора начинает набор "новых, а не своих" кадров

Офис генпрокурора начинает набор "новых, а не своих" кадров - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
16.01.2020, 11:32

Обещают оклад от 7 000 до 29 000 грн

Офис генпрокурора начинает набор на вакантные должности людей, не входящих в систему прокуратуры. Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора.

"Новый прокурор имеет профильное образование и безупречную, незапятнанную репутацию, разделяет ценности новой прокуратуры и осознает, что ее имидж формируется каждым прокурором", - говорится в сообщении.

Кандидаты пройдут сначала анонимный компьютерный тест на знание законодательства, а после него - тест на общие способности и навыки. Следующий этап - собеседование и выполнение практического задания. Для оценки кандидатов созданы кадровые комиссии, которые возглавили заместители генпрокурора Виктор Чумак и Гюндуз Мамедов. По результатам будут отобраны кандидаты, которым предложат пройти стажировку. 

Отмечается, что "с 1 января 2020 года прокурорам повышена заработная плата с 7 000 до около 29 000 (только оклад) + надбавки".

  • 2 января Офис генпрокурора анонсировал планы открыть более 200 вакансий. Акцент делался на том, что будет брать на работу "людей не из системы".

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