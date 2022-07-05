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Расширение НАТО: Канада первой ратифицировала запрос на вступление Финляндии и Швеции

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 23:46
Расширение НАТО: Канада первой ратифицировала запрос на вступление Финляндии и Швеции - Фото
Флаг НАТО (фото – EPA)

Канада стала первой страной, которая ратифицировала протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

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Трюдо выступил с заявлением о ратификации Канадой протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, в котором сказал, что Канада стала первой страной, ратифицировавшей протоколы о вступлении", и что это "приближает обоих соискателей к полноправному членству".

Трюдо считает, что членство Финляндии и Швеции сделает НАТО сильнее. "Мы призываем всех членов НАТО действовать быстро, поскорее завершить процедуры ратификации, чтобы ограничить возможности для вмешательства со стороны противника", – сказал премьер.

Он также подчеркнул, что как страна-основатель Альянса "Канада остается сторонником политики открытых дверей НАТО для любой европейской страны, способной выполнять свои обязательства и обязанности, такие как защита демократии и вклад в коллективную оборону Североатлантического союза".

  • 29 июня на саммите НАТО в Мадриде Альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами. Теперь приглашение должны ратифицировать парламенты 30 стран-членов НАТО.

Читайте также: Пощечина Путину. Почему Финляндия и Швеция вступают в НАТО и что не так с Эрдоганом

Сергей Бережной
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нато канада Джастин Трюдо Финляндия швеция
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