Рассказать о поджогах: Грицак планирует встречу с Онуфрием

Василий Грицак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Руководство СБУ встретится с митрополитом Онуфрием. Об этом сообщил журналистам на брифинге глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент LIGA.net.

Он пояснил, что во время встречи хочет рассказать Онуфрию о результатах расследования попыток и планов поджогов храмов Московского патриархата. По словам Грицака Онуфрий пока не в Киеве, встречу планируется провести в конце недели. "Хочу отметить, обращаясь к блаженнейшему Онуфрию и ко всем священникам и верующим церкви Московского патриархата, пожалуйста не разжигайте религиозную вражду", - сказал он. Грицак подчеркнул, обращаясь к верующим МП, что если они видят поджог церкви, это не значит, что виноваты украинские патриоты и националисты.

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Ранее сегодня Грицак уточнил, что на фоне предоставления Киеву томоса об автокефалии и создания Православной церкви Украины провокационные нападения на храмы в стране готовили из российского Ростова-на-Дону. Также он сообщил, что план нападения на церкви в Украине разработал бывший сотрудник Службы безопасности.