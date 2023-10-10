Расследователи опубликовали данные персонала авиабазы Энгельс-2, обстреливающего Украину

OSINT-агентство Molfar опубликовало данные 75 пилотов и членов технического персонала авиабазы Энгельс-2, которые, по их данным, причастны к ракетным обстрелам Украины. Об этом говорится в сообщении расследователей.

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Аналитики агентства Molfar заявили, что идентифицировали работников авиабазы Энгельс-2, в том числе тех, кто непосредственно участвует в бомбардировках украинских городов: полковников, начальников штаба, летчиков, а также механиков на этих самолетах.

По данным Molfar, более 300 ракет выпустили пилоты с самолетов российской стратегической авиации Ту-95мс, начиная с декабря 2022 года. Аналитики агентства добавляют, это лишь примерное количество, но "мы точно знаем, когда и куда они стреляли". Чаще всего они стреляют по Украине ракетами Х-101 и Х-555.

Расследователи добавляют, что близкое расположение Энгельс-2 к границам с Украиной (до 900 км) делает ее "стратегическим активом для России" во время проведения полномасштабной войны.

Аналитикам Molfar удалось идентифицировать 73 сотрудника авиабазы "Энгельс-2".

Полный список персонала авиабазы Энгельс-2 – здесь.

21 сентября 2023 года российские кафиры осуществили ракетный обстрел Украины с использованием ракет Х-101 и С-300.

Силам ПВО удалось уничтожить 36 из 49 ракет.

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