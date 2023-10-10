Розслідувачі опублікували дані персоналу авіабази Енгельс-2, який обстрілює Україну

OSINT-агенція Molfar опублікувало дані 75 пілотів і членів технічного персоналу авіабази Енгельс-2, які, за їхніми даними, причетні до ракетних обстрілів України. Про це йдеться в повідомленні розслідувачів.

Аналітики агенції Molfar заявили, що ідентифікували працівників авіабази "Енгельс-2", зокрема тих, хто безпосередньо бере участь у бомбардуваннях українських міст: полковників, начальників штабу, льотчиків і навіть механіків на цих літаках.

За даними Molfar, понад 300 ракет випустили пілоти з літаків російської стратегічної авіації Ту-95мс, починаючи з грудня 2022 року. Аналітики агенції додають, це лише приблизна кількість, але "ми точно знаємо, коли й куди вони стріляли". Найчастіше вони гатять по Україні ракетами Х-101 і Х-555.

Розслідувачі додають, що близьке розташування Енгельс-2 до кордонів з Україною (до 900 км) роблять її "стратегічним активом для Росії" під час проведення повномасштабної війни.

Аналітикам Molfar вдалося ідентифікувати 73 працівників авіабази "Енгельс-2".