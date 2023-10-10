Розслідувачі опублікували дані персоналу авіабази Енгельс-2, який обстрілює Україну
OSINT-агенція Molfar опублікувало дані 75 пілотів і членів технічного персоналу авіабази Енгельс-2, які, за їхніми даними, причетні до ракетних обстрілів України. Про це йдеться в повідомленні розслідувачів.
Аналітики агенції Molfar заявили, що ідентифікували працівників авіабази "Енгельс-2", зокрема тих, хто безпосередньо бере участь у бомбардуваннях українських міст: полковників, начальників штабу, льотчиків і навіть механіків на цих літаках.
За даними Molfar, понад 300 ракет випустили пілоти з літаків російської стратегічної авіації Ту-95мс, починаючи з грудня 2022 року. Аналітики агенції додають, це лише приблизна кількість, але "ми точно знаємо, коли й куди вони стріляли". Найчастіше вони гатять по Україні ракетами Х-101 і Х-555.
Розслідувачі додають, що близьке розташування Енгельс-2 до кордонів з Україною (до 900 км) роблять її "стратегічним активом для Росії" під час проведення повномасштабної війни.
Аналітикам Molfar вдалося ідентифікувати 73 працівників авіабази "Енгельс-2".
Повний список персоналу авіабази Енгельс-2 – тут.
- 21 вересня 2023 року російські окупанти здійснили ракетний обстріл України з використанням ракет Х-101 та С-300.
- Силам ППО вдалося знищити 36 із 49 ракет.
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