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Разочарованные в Зеленском избиратели уходят к ОПЗЖ и Шарию - директор КМИС

Разочарованные в Зеленском избиратели уходят к ОПЗЖ и Шарию - директор КМИС - Фото
Владимир Паниотто (Фото - Владимир Паниотто, Facebook)
23.06.2020, 13:45

Президент теряет поддержку тех, кто недоволен курсом на ЕС, считает Владимир Паниотто

Поддержка избирателей, которую теряет президент Владимир Зеленский, уходит к пророссийским политическим силам. Об этом заявил генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью Укринформу.

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"Уменьшение рейтинга Зеленского приводит к тому, что его голоса идут не к Голосу или Порошенко. Все, что он теряет, получает, например, партия Шария, которая сейчас повысила существенно свой рейтинг", - утверждает Паниотто. По данным социолога, партия Шария находится на грани прохождения в Раду.

По словам Паниотто, другой политической силой, которая выигрывает от падения рейтинга Зеленского, является ОПЗЖ. "Те 26%, которые разочаровались в действующем президенте, стали преимущественно избирателями Бойко (одного из лидеров ОПЗЖ - ред.). Это те самые люди, которые недовольны курсом на ЕС", - заявил он.

Паниотто подчеркнул, что в условиях войны с Россией проевропейские силы больше критикуют компромиссную власть, а не открыто пророссийских политиков. "Есть же реально пророссийские политические силы, они сами про это говорят, они выступают, они туда ездят, они встречаются с лидерами страны-агрессора, но к ним почему-то меньше претензий", - отметил социолог.

  • В начале июня президентский рейтинг Зеленского составил 37,6%, снизившись на 5% с середины апреля - данные КМИС.
  • По тому же опросу, рейтинг ОПЗЖ вырос с апреля на 2,1%, партии Шария - на 0,9%.

Денис Юдин
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Владимир Зеленский юрий бойко владимир паниотто партия Шария ОПЗЖ
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