"Разочарованы": посольство США о конфликте ГПУ и Нового времени

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Посольство США в Украине "разочаровано" решением Печерского райсуда Киева, которое дает право доступа следователям Генпрокуратуры ко внутренним документам редакции издания Новое Время и электронным письмам журналиста Ивана Верстюка. Об этом говорится в сообщении американского дипведомства в Twitter.

"Медиа играют важную роль в расследовании коррупции и укреплении украинской демократии. Украинские чиновники должны поддерживать независимую журналистику, а не душить ее", - заявили дипломаты.

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13 февраля в редакцию Нового времени пришел следователь ГПУ с постановлением Печерского суда открыть прокурорам полный доступ к внутренним документам редакции и ко всем материалам, которые присылал на e-mail издания Верстюк. Поводом для этого была статья "Бриллиантовая дочь" 2016 года о стоимости обучения в Британии дочери зампрокурора Киевской области с фотокопиями документов от МВД Великобритании для ГПУ, что нарушило тайну следствия.