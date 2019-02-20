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20.02.2019, 17:23

"Разочарованы": посольство США о конфликте ГПУ и Нового времени

"Разочарованы": посольство США о конфликте ГПУ и Нового времени - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Американские дипломаты говорят, что власть должна поддерживать независимую журналистику, а не душить ее

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Посольство США в Украине "разочаровано" решением Печерского райсуда Киева, которое дает право доступа следователям Генпрокуратуры ко внутренним документам редакции издания Новое Время и электронным письмам журналиста Ивана Верстюка. Об этом говорится в сообщении американского дипведомства в Twitter

"Медиа играют важную роль в расследовании коррупции и укреплении украинской демократии. Украинские чиновники должны поддерживать независимую журналистику, а не душить ее", - заявили дипломаты. 

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13 февраля в редакцию Нового времени пришел следователь ГПУ с постановлением Печерского суда открыть прокурорам полный доступ к внутренним документам редакции и ко всем материалам, которые присылал на e-mail издания Верстюк. Поводом для этого была статья "Бриллиантовая дочь" 2016 года о стоимости обучения в Британии дочери зампрокурора Киевской области с фотокопиями документов от МВД Великобритании для ГПУ, что нарушило тайну следствия. 

В связи с этим представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власть Украины уважать право журналистов не раскрывать свои источники информации. 

Журналист Нового времени Иван Верстюк считает, что происходящее между изданием и ГПУ, а также решение суда - не отвечают заявленному курсу Украины на ЕС, а реальная цель ГПУ отличается от официально озвученной. 

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Теги: генпрокуратура, Посольство США, новое время, Иван Верстюк
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