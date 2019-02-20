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20.02.2019, 15:40

ОБСЕ вмешалась в конфликт ГПУ и издания Новое время - заявление

ОБСЕ вмешалась в конфликт ГПУ и издания Новое время - заявление - Фото
Арлем Дезир (фото - EPA)

Представитель ОБСЕ Арлем Дезир призывает уважать права журналистов

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власть Украины уважать право журналистов не раскрывать свои источники информации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Право журналистов на защиту конфиденциальности источников является ключом к свободной прессе и журналистским расследованиям", - сказал Дезир. "Я призываю власти (Украины - ред.) соблюдать эту конфиденциальность, особенно когда журналисты освещают вопросы, представляющие общественный интерес", - добавил он.

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13 февраля в редакцию Нового времени пришел следователь ГПУ с постановлением Печерского суда открыть прокурорам полный доступ к внутренним документам редакции и ко всем материалам, которые присылал на e-mail издания журналист Иван Верстюк. Поводом для этого была статья "Бриллиантовая дочь" 2016 года о стоимости обучения в Британии дочери зампрокурора Киевской области с фотокопиями документов от МВД Великобритании для ГПУ, что нарушило тайну следствия. 

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Теги: генпрокуратура, Арлем Дезир, обсе, журналист, новое время, Иван Верстюк
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