Разумков анонсировал новый вариант избирательного кодекса

Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада может принять новый вариант избирательного кодекса вместо заветированного президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков во время общения с журналистами.

"Скорее всего будет новый вариант (избирательного кодекса - ред.), или доработанный предыдущий, потому что с одной стороны нужно сделать качественный документ, качественный закон, по которому после этого можно будет проводить нормальные выборы в Украине, но сказать, что это будет скоро - я думаю, не совсем корректно", - сказал Разумков.

На вопрос, сохранится ли в новом варианте кодекса пропорциональная избирательная система с открытыми списками, Разумков ответил, что это было бы хорошим решением, поскольку пропорциональную систему "ожидают люди, если верить социологическим опросам".

Дискуссия об избирательной системе, на взгляд Разумкова, своевременна, потому что если ее отложить, "то и через пять лет будем дискутировать об избирательном кодексе". Разумков пообещал, что новый кодекс будет принят как можно быстрее, но скорость рассмотрения не будет влиять на качество.

Читайте также: Зеленский объяснил, почему наложил вето на избирательный кодекс