Разумков назвал три своих главных цели в политике - НВ

Дмитрий Разумков (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков рассказал о том, какие три завершенные реформы он хотел бы видеть по итогам своей работы в парламенте. Об этом он сказал в интервью НВ.

"Это большая политическая реформа, которая включает много компонентов и антикоррупцию, в том числе. Это образовательная и медицинская реформы, ходом которых я недоволен", - отметил Разумков.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он и.о. министра здравоохранения Уляну Супрун, Разумков сказал: "Во многих вопросах – нет".

В то же время он выделил в качестве позитива процедуру закупки медпрепаратов. "А во всем остальном… Я был в больницах в Василькове, где живу, и это явно не то, чего хотят люди, я не вижу заметных результатов этой реформы", - объяснил Разумков.

14 августа 2019 года Супрун рассказала , что встречалась с и представителями Офиса президента. Они обсуждали продолжение медицинской реформы.

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