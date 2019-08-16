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Разумков назвал три своих главных цели в политике - НВ

Разумков назвал три своих главных цели в политике - НВ - Фото
Дмитрий Разумков (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
16.08.2019, 13:15

Глава партии Слуга народа отметил, что недоволен ходом образовательной и медицинской реформ

Лидер президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков рассказал о том, какие три завершенные реформы он хотел бы видеть по итогам своей работы в парламенте. Об этом он сказал в интервью НВ.

"Это большая политическая реформа, которая включает много компонентов и антикоррупцию, в том числе. Это образовательная и медицинская реформы, ходом которых я недоволен", - отметил Разумков.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он и.о. министра здравоохранения Уляну Супрун, Разумков сказал: "Во многих вопросах – нет".

В то же время он выделил  в качестве позитива процедуру закупки медпрепаратов. "А во всем остальном… Я был в больницах в Василькове, где живу, и это явно не то, чего хотят люди, я не вижу заметных результатов этой реформы", - объяснил Разумков.

  • 14 августа 2019 года Супрун рассказала, что встречалась с Зеленским и представителями Офиса президента. Они обсуждали продолжение медицинской реформы. 

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Слуга народа Супрун Уляна Дмитрий Разумков
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