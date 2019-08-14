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Супрун на выходных встретилась с Зеленским: о чем говорили

Супрун на выходных встретилась с Зеленским: о чем говорили - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
14.08.2019, 12:34

По словам и.о. министра здравоохранения, на встрече присутствовали и люди из Офиса президента

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала, что встречалась с президентом Владимиром Зеленским и представителями Офиса президента. По словам Супрун, они обсуждали продолжение медицинской реформы. Об этом сообщает Цензор.нет

"Была встреча с президентом, с людьми из Офиса президента", - заявила Супрун.

По ее словам, обсуждалось продолжение медицинской реформы: "Но мы в общем обсуждаем идею, чтобы трансформация продолжалась дальше. И это самое важное. Это в большинстве своем - содержание наших разговоров: что надо делать, чтобы она дальше продолжилось". 

И.о. министра уточнила, что встреча состоялась в воскресенье, 11 августа. 

Также, по словам Супрун, ее будущее в новом правительстве решат те, кто формируют новое правительство: "Относительно нового правительства - я думаю, что это вопрос к представителям Офиса президента и партии Слуга народа, ибо они те, кто формирует новое правительство".

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медицинская реформа Владимир Зеленский Уляна Супрун офис президента
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