Супрун на выходных встретилась с Зеленским: о чем говорили

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала, что встречалась с президентом Владимиром Зеленским и представителями Офиса президента. По словам Супрун, они обсуждали продолжение медицинской реформы. Об этом сообщает Цензор.нет.

"Была встреча с президентом, с людьми из Офиса президента", - заявила Супрун.

По ее словам, обсуждалось продолжение медицинской реформы: "Но мы в общем обсуждаем идею, чтобы трансформация продолжалась дальше. И это самое важное. Это в большинстве своем - содержание наших разговоров: что надо делать, чтобы она дальше продолжилось".

И.о. министра уточнила, что встреча состоялась в воскресенье, 11 августа.

Также, по словам Супрун, ее будущее в новом правительстве решат те, кто формируют новое правительство: "Относительно нового правительства - я думаю, что это вопрос к представителям Офиса президента и партии Слуга народа, ибо они те, кто формирует новое правительство".