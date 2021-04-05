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Разумков о санкциях для украинских контрабандистов: Это должно быть по решению суда

05.04.2021, 09:37
Разумков о санкциях для украинских контрабандистов: Это должно быть по решению суда - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Три дня назад, 2 апреля, Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные санкции – в санкционных списках оказались, в том числе, украинские граждане и компании. По мнению спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, таким санкциям для украинцев должны были предшествовать решение суда. Об этом он заявил в эфире Украина 24.

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"В решении были обозначены как иностранные субъекты хозяйствования, по которым закон о санкциях абсолютно корректно может действовать, и были граждане Украины, которые находятся на ее территории. На мой взгляд, если мы вводим по ним какие-то санкции, это должно быть уже по результатам задержания, вручения подозрения, возможно, решения суда", – отметил спикер.

Разумков подчеркнул, что надеется, что "вскоре, может сегодня-завтра, это произойдет", так как он уверен, что их "не только десять и все эти фамилии все слышали, и все понимают, что вопросы контрабанды очень важны".

По словам председателя парламента, если бы контрабанда был побеждена, бюджет мог бы ежегодно пополняться примерно на 100 млрд грн.

  • 2 апреля 2021 года СНБО ввел санкции для украинских физ- и юрлиц-контрабандистов, а также ряда российских фирм.

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Дарья Мостовая
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