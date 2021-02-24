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У Разумкова особое мнение по поводу введения санкций против Медведчука

24.02.2021, 18:45
У Разумкова особое мнение по поводу введения санкций против Медведчука - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Рады)

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на заседании СНБО, когда принимали решение о санкциях против Виктора Медведчука, он проголосовал "за", но выразил особое мнение по этому вопросу. Об этом Разумков рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

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Спикер парламента считает, что если принимать санкции, то параллельно нужно идти судебным путем или внести изменения в закон о санкциях.

"Потому что это решение касалось и граждан Украины, и граждан Российской Федерации. И вы знаете о моем первое голосование (Разумков воздержался при голосовании за введение санкций против каналов 112, NewsOne, Zik). Это касается правовой позиции. Нравится она нам или не нравится, но она должна быть правовой независимо от того, где решения принимают – в Верховной Раде, на заседаниях СНБО или в любом другом ведомстве", – отметил он.

Разумков считает, что нужно законодательно закрепить применение санкций к связанным с террористической деятельностью украинским гражданам наравне с иностранными.

"Но если мы поднимем с вами стенограмму заседания Верховной Рады, когда рассматривали закон о санкциях (август 2014-го), то там четко звучит формулировка, на граждан Украины санкции не распространяются", – сказал председатель Верховной Рады.

В связи с этим Разумков выступает за внесение изменений в закон о санкциях, чтобы убрать возможные разночтения.

  • 3 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа от ОПЗЖ Козака и ряда его компаний, в том числе телеканалов из так называемого "пула Медведчука". Также Украина ввела санкции против двух авиакомпаний, на которых Медведчук летал во временно оккупированный Крым.
  • 20 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в числе которых Медведчук и его жена Оксана Марченко. Причина – финансирование терроризма. Также решено было вернуть в собственность Украины нефтепровод протяженностью 1433 км, который сейчас принадлежит приближенным к Медведчуку компаниям. 

Читайте также: Санкции против Медведчука и его окружения. У Зеленского обнародовали указ: что в нем

Наталия Медведева
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санкции виктор медведчук Дмитрий Разумков
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