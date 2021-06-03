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Разумков о законе Зеленского: Признавать олигархом должен не СНБО, а отдельный орган

03.06.2021, 13:00
Разумков о законе Зеленского: Признавать олигархом должен не СНБО, а отдельный орган - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Рады)

Определять, кто является олигархом, должен не Совет национальной безопасности и обороны, а отдельный орган, уверен спикер Веховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом он заявил на брифинге в Верховной Раде.

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Разумков в целом поддержал законопроект о деолигархизации, предложенный президентом Владимиром Зеленским.

В то же время спикер Рады отметил, что СНБО работает как совещательный, консультативный и координационный орган, и ему не свойственна функция относить граждан к каким-либо категориям.

Разумков уверен, что в случае составления списка олигархов в СНБО может возникнуть конфликт интересов. Он отметил, что в СНБО входят президент, спикер Рады и другие высокопоставленные лица, и если кто-то из них гипотетически связан с кем-то из олиграхов, то вряд ли поддержит внесение его в список.

Спикер Рады отметил, что состав СНБО определяется президентом и нет перечня, кто в него может входить. "Сейчас вопросов нет, но закон принимается на 10 лет, и всегда должны быть предохранители. Через какое-то время сменится президент, и как он будет использовать этот механизм – большой вопрос", – заявил Разумков.

Разумков уверен, что для составления списка олигархов должен быть создан отдельный орган, который не будет вызывать дискуссии в обществе и которому будут доверять и политики, и журналисты, и общественные деятели. Он предположил, что такой орган мог бы быть похож на конркурсные комиссии по отбору руководителей НАБУ и САП, и допустил привлечение иностранных экспертов.

По словам Разумкова, также необходимо принять закон о лоббизме, который позволил бы бизнесу и власти работать открыто.

Также спикер Рады отметил, что список тех, кого обяжут в случае принятия закона декларировать встречи с олигархами, должен быть расширен. Он предложил дополнить его теми, кто не занимает политических должностей, но работает в госинститутах: например, руководство аппарата Рады, сотрудники Офис президента, госсекретари министерств.

Денис Юдин
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Владимир Зеленский снбо Дмитрий Разумков деолигархизация закон об олигархах
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