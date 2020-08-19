Разумков созвал внеочередную сессию Верховной Рады

Заседание парламента начнется 25 августа в 11:00

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 25 августа 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

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Заседание парламента начнется в 11:00.

На внеочередной сессии народные депутаты рассмотрят изменения в госбюджет на 2020, речь идет об увеличении минимальной заработной платы до 5 000 грн.

Запланирована ратификация меморандума с Европейским союзом о предоставлении кредита.

В июле Кабинет министров утвердил график повышения минимальной зарплаты с 4723 грн до 6500 грн в три этапа. Решение принято сегодня на заседании правительства. Согласно утвержденному Кабмином графику минимальная зарплата вырастет с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 года - до 6000 грн, с 1 июля 2021 года 6500 грн.

7 августа сообщалось , что Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об изменении в государственный бюджет Украины, который предусматривает повышение минимальной зарплаты до 5000 грн уже с 1 сентября 2020 года.

Арина Толина

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