Разумков созвал внеочередную сессию Верховной Рады
19.08.2020, 16:01
Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook
Заседание парламента начнется 25 августа в 11:00
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 25 августа 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.
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Заседание парламента начнется в 11:00.
На внеочередной сессии народные депутаты рассмотрят изменения в госбюджет на 2020, речь идет об увеличении минимальной заработной платы до 5 000 грн.
Запланирована ратификация меморандума с Европейским союзом о предоставлении кредита.
- В июле Кабинет министров утвердил график повышения минимальной зарплаты с 4723 грн до 6500 грн в три этапа. Решение принято сегодня на заседании правительства. Согласно утвержденному Кабмином графику минимальная зарплата вырастет с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 года - до 6000 грн, с 1 июля 2021 года 6500 грн.
- 7 августа сообщалось, что Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об изменении в государственный бюджет Украины, который предусматривает повышение минимальной зарплаты до 5000 грн уже с 1 сентября 2020 года.
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