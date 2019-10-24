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Разумков в Страсбурге раскритиковал Совет Европы

Разумков в Страсбурге раскритиковал Совет Европы - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
24.10.2019, 20:59

Спикер Рады назвал отказ украинской делегации от участия в сессии ПАСЕ вполне мотивированным

Выступая на Европейской конференции глав парламентов государств-членов Совета Европы, спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что СЕ использует двойные стандарты в принятии решений, что "ставит под сомнение ценностные ориентиры" этого органа. Об этом сообщает пресс-служба Рады.

Во время своего выступления он призвал участников конференции способствовать возвращению к базовым принципам и идеям, заложенным основателями СЕ.

"Разумков подчеркнул, что сейчас Украина обеспокоена подрывом эффективности ключевых органов Совета Европы, ведь двойные стандарты в процессе принятия решений ставят под сомнение ценностные ориентиры этой организации", - сказано в сообщении.

Спикер Рады обратил внимание участников конференции на то, что организация слабо реагирует на постоянные тенденции нарушения прав человека в отдельных странах.

"Вполне мотивированным является решение об отказе от участия в сессии ПАСЕ постоянной делегации Верховной Рады в знак протеста против возвращения делегации России в ПАСЕ. Это решение является реакцией на тотальное и системное нарушение агрессором прав человека на временно оккупированных территориях", - подчеркнул он.

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пасе Европа совет европы Дмитрий Разумков
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