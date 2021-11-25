Разведчикам, готовившим операцию по ЧВК Вагнера, аннулировали загранпаспорта – "Схемы"

Загранпаспорта пятерых уволенных из Главного управления разведки сотрудников, которые принимали участие в подготовке спецоперации против наемников ЧВК Вагнера, признали недействительными и запретили бывшим разведчикам выезжать за границу. Об этом идет речь в расследовании программы "Схемы".

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В частности, 1 мая одного из экс-сотрудников ГУР Юрия Семенюка не выпустили из страны в аэропорту Борисполь, а его загранпаспорт уничтожили.

Журналисты утверждают, что решение о запрете выезда Госпогранслужба приняла на основании сфальсифицированного документа.

Расследователи установили, что речь идет о письме на бланке Государственной миграционной службы (ГМС). Они получили его от двух источников в ГПСУ. В письме содержится список граждан, чьи загранпаспорта признаны недействительными. Среди них, кроме Семенюка — бывшие сотрудники ГУР МО Роман Червинский и Игорь Дзера, еще один экс-разведчик, запретивший обнародовать его имя, а также бывший глава ГУР Василий Бурба. Все они, по информации журналистов, принимали участие в подготовке операции против вагнеровцев. Также признан недействительным паспорт на имя Василия Месхи. Как выяснили "Схемы", это документ прикрытия Бурбы.

В указанном письме говорится, что паспорта этих граждан были оформлены якобы с нарушением законодательства.

Журналисты обратились за комментарием в ГМС, где им ответили, что такое письмо в ГПСУ не направлялось. Также в ГМС сказали, что у них нет информации о том, что паспорта вышеперечисленных граждан были оформлены с нарушениями.

Расследователи отмечают, что спецкорреспонденция, согласно постановлению Кабмина, должна доставляться фельдъегерской службой. В Госспецсвязи, которой подчиняется эта служба, им также ответили, что такое письмо из ГМС в Госпогранслужбу не направлялось.

ГПСУ в своем ответе на запрос журналистов отметили, что письмо пришло по почтовой связи, но не смогли сказать, кто именно его принес, и какой у него номер в реестре, так как конверт уничтожили.

Спикер главы ГПСУ Андрей Демченко в комментарии журналистам сказал, что законом не запрещена доставка таких писем обычной почтовой службой. На момент поступления письма в Госпогранслужбу ее сотрудники, по словам Демченко, не заметили признаков подделки.

Позже в ГПСУ ответили, что информация о якобы недействительных паспортах, содержавшаяся в письме ГМС, была "удалена из соответствующей базы данных ГПСУ и считается недействительной".

Семенюк считает, что аннулирование паспортов могло быть административным давлением на разведчиков. Он предполагает, что таким образом им пытались помешать встретиться с руководителем Bellingcat Христо Грозевым, который проводил расследование по вагнергейту. Семенюк подал заявление о служебной подделке в полицию.

17 ноября Bellingcat и The Insider опубликовали расследование об украинской операции против ЧВК Вагнера. Согласно материалу, украинским разведчикам под видом охранной компании при "Роснефти" удалось вывезти из России десятки ключевых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям в Украине. Спецоперация должна была завершиться принудительной посадкой самолета с боевиками в Украине. Но в последний момент по "предложению" главы ОП Андрея Ермака операцию "перенесли".

В ОП, реагируя на расследование Bellingcat, сказали, что Ермак не имеет полномочий отдавать приказы органам разведки, но мог "открыто настаивать в соответствующих форматах на аккуратном отношении" к договоренностям о прекращении огня на Донбассе.

Журналистка Янина Соколова опубликовала документы, которые, по ее словам, имеют отношение к проведению спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера. В документах говорится, что перенос даты задержания состоялся по "решению высшего военно-политического руководства Украины".

Вадим Ребрина

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