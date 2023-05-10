Разведка Британии назвала возможную причину недостатка бронетехники на параде в Москве

Разведка Великобритании, отчеты которой ежедневно публикует британское Минобороны, считает, что столь малое количество бронетехники на параде "победы" в Москве может объясняться тем, что Кремль не хочет, чтобы российское население думало, будто он предпочитает парады боевым действиям.

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В отчете предполагается, что Кремль мог показать больше техники, однако из-за возможных репутационных потерь не стал этого делать.

Британская разведка пришла к выводу, что состав участников парада свидетельствует о проблемах материально-технического обеспечения и стратегических коммуникаций в армии оккупантов.

Кроме того, количество военных на параде, по сообщениям российских СМИ, было ниже, чем в предыдущие годы — около 8 000, – большинство из них представляли вспомогательные, парамилитарные структуры и военные учебные заведения. Из состава регулярных российских формирований в параде приняли участие только железнодорожные войска и военная полиция.

Российские оппозиционные СМИ также отметили небольшое количество бронетехники. В частности, современных танков вообще не было, танковые войска представлял "винтажный" Т-34 в единственном экземпляре.

"Несмотря на значительные потери в Украине, Россия могла бы показать больше бронетехники. Власти, очевидно, не стали этого делать, чтобы не столкнуться с внутренней критикой о приоритете парадов над боевыми действиями", – говорится в сообщении.

Во время парада "победы" на Красной площади в Москве показали единственный танк – исторический Т-34. Ни вертолетов, ни самолетов вообще не было.

Министерство иностранных дел считает участие лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Армении в параде в Москве "аморальным и недружественным шагом в отношении Украины, проявлением пренебрежения украинским народом".

Вадим Ребрина

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