UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Разведка Британии назвала возможную причину недостатка бронетехники на параде в Москве

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 09:40
Разведка Британии назвала возможную причину недостатка бронетехники на параде в Москве - Фото
Фото: EPA

Разведка Великобритании, отчеты которой ежедневно публикует британское Минобороны, считает, что столь малое количество бронетехники на параде "победы" в Москве может объясняться тем, что Кремль не хочет, чтобы российское население думало, будто он предпочитает парады боевым действиям.

В отчете предполагается, что Кремль мог показать больше техники, однако из-за возможных репутационных потерь не стал этого делать.

Британская разведка пришла к выводу, что состав участников парада свидетельствует о проблемах материально-технического обеспечения и стратегических коммуникаций в армии оккупантов.

Кроме того, количество военных на параде, по сообщениям российских СМИ, было ниже, чем в предыдущие годы — около 8 000, – большинство из них представляли вспомогательные, парамилитарные структуры и военные учебные заведения. Из состава регулярных российских формирований в параде приняли участие только железнодорожные войска и военная полиция.

Российские оппозиционные СМИ также отметили небольшое количество бронетехники. В частности, современных танков вообще не было, танковые войска представлял "винтажный" Т-34 в единственном экземпляре.

"Несмотря на значительные потери в Украине, Россия могла бы показать больше бронетехники. Власти, очевидно, не стали этого делать, чтобы не столкнуться с внутренней критикой о приоритете парадов над боевыми действиями", – говорится в сообщении.

  • Во время парада "победы" на Красной площади в Москве показали единственный танк – исторический Т-34. Ни вертолетов, ни самолетов вообще не было.
  • Министерство иностранных дел считает участие лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Армении в параде в Москве "аморальным и недружественным шагом в отношении Украины, проявлением пренебрежения украинским народом".
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия кремль разведка парад
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 