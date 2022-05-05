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Разведка Британии не видит рисков в учениях армии Беларуси. Но РФ будет раздувать угрозу

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 09:03
Разведка Британии не видит рисков в учениях армии Беларуси. Но РФ будет раздувать угрозу - Фото
Александр Лукашенко и Владимир Путин (фото - EPA)

Учения армии Беларуси соответствуют норме, но Россия, вероятно, будет раздувать из них угрозу, чтобы удержать украинские войска на севере. Об этом со ссылкой на свою разведку сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

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В британской разведке пишут, что учения армии Беларуси "соответствуют сезонным нормам", поскольку кульминация зимней военной подготовки в этой стране приходится на май.

Однако Россия, скорее всего, будет стремиться "раздуть угрозу" для Украины из этих учений, считают разведчики. По их словам, РФ будет это делать, чтобы удержать украинские войска на севере и не дать им вступить в битву на Донбассе.

"В настоящее время не ожидается отклонений от обычных учений, которые могли бы представлять угрозу для союзников и партнеров", – подытожили в британской разведке.

  • 4 мая Минобороны Беларуси сообщило, что начало "внезапную проверку сил реагирования".
  • В тот же день Генштаб ВСУ сообщил, что в Беларуси покинул место постоянной дислокации ракетный дивизион.

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Марк Сировой
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беларусь учения разведка великобритании
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