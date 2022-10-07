Разведка Британии: Половина танков ВСУ – трофейные. РФ, вероятно, продолжит терять оружие

Украинские военные захватили около 440 танков, это половина танкового парка ВСУ. Армия России, вероятно, продолжит терять тяжелое вооружение. Об этом сообщает разведка Британии.

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По оценке разведчиков, украинские военные, вероятно, захватили порядка 440 танков и около 650 единиц другой бронетехники с 24 февраля. Более половины нынешнего танкового парка ВСУ – трофейная.

Неспособность россиян уничтожить технику перед отходом или сдачей в плен, вероятно, указывает на плохую подготовку и дисциплину, считают британцы.

По их словам, обстановка для россиян напряженная сразу на нескольких участках фронта, а войска – все более деморализованы. В таких условиях РФ, скорее всего, продолжит терять тяжелое вооружение.

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Марко Сировой

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