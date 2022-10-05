Как 30-я бригада ВСУ бьет российских оккупантов их же минами – фото

30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского бьет российских оккупантов их же минами. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

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Отмечается, что минометчики используют трофейные мины. Российские оккупанты бросили их, когда бежали с Изюмского направления, где в начале сентября ВСУ провели стремительное контрнаступление.

Украинские военные и сейчас продолжают захватывать технику "бешеными темпами", говорят в Генштабе ВСУ. Например, недавно под Лиманом были "затрофеены" танки.

Украинские военные наступают сразу на нескольких направлениях. Идет движение на Сватово Луганской области, освобождены ряд населенных пунктов на юге.

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