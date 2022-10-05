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05.10.2022, 15:04

Как 30-я бригада ВСУ бьет российских оккупантов их же минами – фото

Цей матеріал також доступний українською
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Как 30-я бригада ВСУ бьет российских оккупантов их же минами – фотоКак 30-я бригада ВСУ бьет российских оккупантов их же минами – фотоКак 30-я бригада ВСУ бьет российских оккупантов их же минами – фотоКак 30-я бригада ВСУ бьет российских оккупантов их же минами – фотоКак 30-я бригада ВСУ бьет российских оккупантов их же минами – фотоКак 30-я бригада ВСУ бьет российских оккупантов их же минами – фото
Как 30-я бригада ВСУ бьет российских оккупантов их же минами – фотоКак 30-я бригада ВСУ бьет российских оккупантов их же минами – фотоКак 30-я бригада ВСУ бьет российских оккупантов их же минами – фотоКак 30-я бригада ВСУ бьет российских оккупантов их же минами – фотоКак 30-я бригада ВСУ бьет российских оккупантов их же минами – фотоКак 30-я бригада ВСУ бьет российских оккупантов их же минами – фото
Как 30-я бригада ВСУ бьет российских оккупантов их же минами – фотоКак 30-я бригада ВСУ бьет российских оккупантов их же минами – фотоКак 30-я бригада ВСУ бьет российских оккупантов их же минами – фотоКак 30-я бригада ВСУ бьет российских оккупантов их же минами – фотоКак 30-я бригада ВСУ бьет российских оккупантов их же минами – фотоКак 30-я бригада ВСУ бьет российских оккупантов их же минами – фото

30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского бьет российских оккупантов их же минами. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

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Отмечается, что минометчики используют трофейные мины. Российские оккупанты бросили их, когда бежали с Изюмского направления, где в начале сентября ВСУ провели стремительное контрнаступление.

Украинские военные и сейчас продолжают захватывать технику "бешеными темпами", говорят в Генштабе ВСУ. Например, недавно под Лиманом были "затрофеены" танки.

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Теги: ВСУ, война, 30-я бригада, трофеи
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