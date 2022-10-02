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"Трофеи поступают бешеными темпами". Фото и видео техники, "подаренной" Украине армией РФ видео

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2022, 16:42
Видео: ВСУ
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Украинские Силы обороны продолжают "трофеить" российскую военную технику, в том числе в освобожденном от оккупантов Лимане.

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"Когда трофеи поступают "бешеными темпами", приходится таскать по два, пока не разобрали", – сообщают ВСУ.

На видео показано перемещение двух российских танков, локация не уточняется.

Также сегодня бойцы Нацгвардии сообщили, что захватили новый трофей под Лиманом – модификацию танка Т-72Б3.

"Трофеи поступают бешеными темпами". Фото и видео техники, "подаренной" Украине армией РФ

Позднее Нацгвардия показала видео с трофейной боевой машиной пехоты.

"Парад трофейной техники продолжается! Ленд-лиз от России прибыл быстрее американского", – говорится в сообщении.

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Оксана Житнюк
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война танк Лиман трофей
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