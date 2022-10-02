"Трофеи поступают бешеными темпами". Фото и видео техники, "подаренной" Украине армией РФ

Украинские Силы обороны продолжают "трофеить" российскую военную технику, в том числе в освобожденном от оккупантов Лимане.

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"Когда трофеи поступают "бешеными темпами", приходится таскать по два, пока не разобрали", – сообщают ВСУ.

На видео показано перемещение двух российских танков, локация не уточняется.

Также сегодня бойцы Нацгвардии сообщили, что захватили новый трофей под Лиманом – модификацию танка Т-72Б3.

Позднее Нацгвардия показала видео с трофейной боевой машиной пехоты.

"Парад трофейной техники продолжается! Ленд-лиз от России прибыл быстрее американского", – говорится в сообщении.

1 октября Минобороны РФ заявило, что российские войска выведены из Лимана "в связи с созданием угрозы оцепления". Это открывает украинской армии путь в Луганскую область.

Вечером того же дня появилось видео, на котором украинские военные сбрасывают флаги оккупантов и террористов с крыши администрации Лимана.

Сегодня президент Владимир Зеленский объявил, что Лиман полностью зачищен от оккупантов.

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Оксана Житнюк

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