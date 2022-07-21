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Разведка Эстонии о просчетах Путина в войне: Ему врут, или он не верит в полученные данные

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21.07.2022, 20:44
Разведка Эстонии о просчетах Путина в войне: Ему врут, или он не верит в полученные данные - Фото
Микк Маран (фото — uueduudised.ee)

Российский диктатор Владимир Путин допустил ряд просчетов в развязанной им войне против Украины из-за того, что опирался на неправдивые данные, либо же не верит в предоставляемую ему информацию. Об этом заявил гендиректор эстонского Департамента внешней разведки Микк Маран на форуме по безопасности в Аспене, передает ERR.

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На вопрос о том, что его больше всего беспокоит в агрессии России в Украине, Маран ответил, что это просчеты Путина.

"Путин допустил ряд просчетов. Он либо полагался на неверную информацию в своих решениях, либо просто не верит той информации, которая ему дается. Поэтому я боюсь, что он может допустить новые просчеты", – сказал глава эстонской разведки.

Он также рассказал, что в РФ есть ряд чиновников, которые выступают против войны, но не говорят об этом публично.

"Мы собрали информацию о десятках российских чиновников, дипломатов и олигархов, которые в частном порядке заявляли, что они против войны. Но почти никто не говорит об этом публично", – сказал Маран, отказавшись привести конкретные примеры.

Глава внешней разведки Эстонии не верит, что в РФ будет объявлена всеобщая мобилизация, так как в России "в реальности существует большой разрыв между так называемым диванным патриотизмом и фактической готовностью идти воевать в Украине".

По оценке Марана, Россия не достигнет своей цели в войне, но Украина сможет победить только в том случае, если продолжит получать политическую, экономическую и военную поддержку от Запада. Он считает, что Украина рано или поздно победит российскую армию, но "это будет нелегко, это займет время, и Украина, вероятно, не сможет освободить все оккупированные территории".

По оценкам эстонской разведки, РФ потеряла в ходе войны до 15 000 военных убитыми, а суммарно около 60 000 россиян "в том или ином виде вышли из игры". Он добавил, что Россия не может позволить себе нести такие потери длительное время.

  • В начале апреля Маран прогнозировал, что война продлится "еще долго", а Кремль рассчитывает, что если сейчас не удалось захватить Киев, то целью будет навязать президенту Владимиру Зеленскому такие условия мира, которые тот политически не переживет – для этого нужно продолжать войну.

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Оксана Житнюк
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